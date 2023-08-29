الإطاحة بسائق أجرة قام بتسليب امرأة بعد أن استأجرته في بغداد

2023/08/29 | 11:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية مكافحة الإجرام، اليوم الثلاثاء (29 آب 2023)، إلقاء القبض على سائق أجرة قام بتسليب إمرأة بعد أن استأجرته في العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تمكنت مفارز المديرية من إلقاء القبض على متهم لقيامه بتسليب امرأة استأجرته من منطقة شارع فلسطين الى منطقة الدورة، وعند وصوله الى سريع الدورة في منطقة مظلمة وخالية قام بالتوقف وإنزال المشتكية وسرقة جهاز هاتفها ومصوغاتها الذهبية مع مبلغ من المال بالإكراه والاعتداء عليها بالضرب وتركها في منطقة نائية ولاذ بالفرار".

وأوضحت أن "عملية القبض تمت بعد أن استنجدت المشتكية بمفارز مكتب مكافحة إجرام الدورة حول تعرضها للتسليب من قبل سائق أجرة في الساعة العاشرة مساءً في المنطقة المذكورة أعلاه، وتم على الفور ولأهمية الموضوع تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث، حيث أثمرت بالتوصل إلى المتهم والقبض عليه في منطقة الاورفلي وضبط عجلته التي استخدمت أثناء الحادث".

وتابعت أنه "اثناء التحقيق معه أعترف صراحة عن قيامه بتسليب المشتكية والاعتداء عليها"، مبينةً أنه "دونت أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة 442 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".



