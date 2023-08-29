2023/08/29 | 11:10 - المصدر: ايرث نيوز

غالبا ما نفكر في النظام الغذائي عندما نغوص في المشكلات الصحية مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم والسكري، إلا أنه يمكن أن يكون له أيضا تأثير على أعيننا. وفي الواقع، فإن تناول المزيد من بعض الفيتامينات يمكن أن يساعد على حماية العينين من التلف. وقالت أخصائية التغذية في مجال الصحة العامة، الدكتورة إيما ديربيشاير […]

ظهرت المقالة خبيرة تغذية توصي بفيتامين مهم للحفاظ على العيون من التلف أولاً على ايرث نيوز.