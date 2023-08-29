2023/08/29 | 11:10 - المصدر: ايرث نيوز

سلط مقال نشرته صحيفة “الجارديان” البريطانية، الضوء على آراء علماء المناخ فيما يخص التغيرات المناخية التى يتعرض لها كوكب الأرض فى الوقت الحالى والتى تمثلت فى انتشار حرائق الغابات والموجات الحارة العنيفة في العديد من المناطق فى العالم. وأشار كاتب المقال داميان كارينجتون محرر شؤون البيئة بالجارديان إلى أن علماء المناخ توصلوا إلى حقيقة مفادها […]

ظهرت المقالة علماء المناخ: حرائق الغابات والموجات الحارة مجرد بداية لتغيرات مناخية غير مسبوقة أولاً على ايرث نيوز.