2023/08/29 | 11:51 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

كشفت مؤسسة الشهداء عن استحصالها موافقة الجهات الحكوميَّة، على صرف مبلغ 100 مليار دينار لأسر ضحايا الإرهاب كبدل نقدي عن الوحدات السكنيَّة المخصصة لهم.

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وأفاد رئيس المؤسسة عبد الإله النائلي في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعه "ناس" (29 آب 2023)، بأنَّ "مؤسسته تمكنت من استحصال الموافقة على صرف مبلغ 100 مليار دينار لذوي الشريحة المذكورة، مشيراً إلى أنَّ المبلغ سيوزع كدفعة أولى بين 10 آلاف أسرة شهيد".

وأكد أنَّ "المبلغ المذكور لا يمكن له الإيفاء بجميع التزامات المؤسسة تجاه هذه الشريحة التي يصل عددها إلى نحو 400 ألف أسرة، لافتاً إلى أنها حددت نقاطاً لمنح الأولوية بينها، منها التي تضم أكثر من شهيد، ومن لديها أشخاص يعانون أمراضاً مزمنة، فضلاً عن كبار السن وساكني العشوائيات".

في السياق نفسه نبّه الوائلي على أنَّ "المؤسسة بحاجة إلى مبلغ تريليون دينار للإيفاء بجميع مستحقات الشهداء من الفئات الثلاث، وهم ضحايا النظام السابق وذوو ضحايا الإرهاب والحشد الشعبي".