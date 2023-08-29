’لهيب آب’ يودع بامطار مرتقبة وغبار متصاعد في هذه المناطق

2023/08/29 | 11:51 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وتصاعداً للغبار.

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وذكر بيان للهيئة، تلقى "ناس" نسخة منه (29 آب 2023)، أن "طقس البلاد ليوم غد الأربعاء في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً وغائماً جزئياً في أقسامها الشرقية مع تساقط امطار خفيفة في أقسامها الجبلية ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، في حين ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الخميس في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س تنشط في الاقسام الشرقية من المنطقة الجنوبية خلال النهار الى (20-30) كم/س، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم ، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10) كم/س، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وتابع أن "طقس يوم الجمعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س وتنشط في المنطقة الجنوبية خلال النهار الى (20-30) كم/س مسببة تصاعد الغبار في بعض الاماكن، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

ولفت إلى أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س وتنشط في المنطقة الجنوبية خلال النهار في المنطقتين الوسطى والجنوبية مسببة تصاعد الغبار فيها، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".