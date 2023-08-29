2023/08/29 | 11:55 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ لقي عامل مصرعه، فيما أصيب اثنان آخران بأحد المشاريع في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في المدينة، إن 3 عمال طمروا تحت التراب جراء انزلاق ترابي في أحد مشاريع المجاري بمنطقة بيرواة في مدينة أربيل، ما أدى إلى وفاة عامل وإصابة اثنين آخرين بجروح نُقلا على اثرها الى المستشفى.

وقال شهود عيان، إن التراب أغمر ثلاثة من العمال، وفرق الإنقاذ تمكنت بعد تلقيها الإبلاغ من إنقاذ اثنين مصابان، أحدهما بجروح صعبة، فيما لقي الثالث مصرعه.

وأشار مراسلنا إلى أن الاجهزة المتخصصة تجري تحقيقاتها لمعرفة ملابسات وقوع الحادث.