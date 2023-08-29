أربيل تحتضن بطولة السيدات بالجودو

2023/08/29 | 12:00 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للجودو، يوم الثلاثاء، عن اقامة بطولة اندية العراق للسيدات في مدينة اربيل باقليم كوردستان بمشاركة الاندية العراقية .

وقال رئيس الاتحاد سمير الموسوي لوكالة شفق نيوز، ان الاتحاد قرر اقامة بطولة الاندية العراقية للسيدات في اربيل للمدة من 19-21 من شهر تشرين الاول المقبل.

واوضح ان الاتحاد أبلغ الاندية رسمياً بغية ارسال كتب مشاركاتها لاعتمادها ضمن الأندية المشاركة في البطولة .

وفي شأن منفصل اكد الموسوي، ان الاتحاد العراقي صادق رسميا على المشاركة في بطولة آسيا للناشئين والشباب التي ستقام في لبنان في الرابع عشر من شهر تشرين الثاني المقبل .

واضاف ان الاتحاد سيناقش منهاج الكادر التدريبي للمنتخب بغية تهيئة اللاعبين للمشاركة المقبلة .

واشار الى ان الاتحاد العراقي للعبة يهتم بشكل كبير بهذه الفئة كونها أساس بناء المنتخب الوطني ويتم اكتشاف المواهب من خلالها .

واختتمت في بغداد منتصف الشهر الحالي بطولة اندية العراق للجودو للشباب والمتقدمين وتوج نادي الشرطة للمتقدمين بالمركز الاول بينما احرز نادي الحشد الشعبي المركز الثاني في حين تقاسم نادي ديالى والجيش المركز الثالث ، وفي فئة الشباب حصد نادي الجيش المركز الاول وحل الكرخ في المركز الثاني في حين جاء في المركز الثالث نادي النجف ونال نادي الشوملي المركز الثالث.