وزيرة الهجرة تعلن المصادقة على الخطة الوطنية العليا للحد من الهجرة غير الشرعية

2023/08/29 | 12:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الثلاثاء (29 آب 2023)، المصادقة على الخطة الوطنية العليا للحد من الهجرة غير الشرعية.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، ترأست اجتماعا لمناقشة الخطة الوطنية العليا للحد من الهجرة غير الشرعية، في مقر الوزارة وسط العاصمة بغداد، بحضور أعضاء اللجنة الرئيسية والفرعية التي مثلت أغلب الوزارات والمؤسسات المعنية".

وأضافت أنه "تمت المصادقة على الخطة بعد مناقشة مستفيضة لأهم أهدافها التي ركزت على (محور الاعلام والتوعية، المحور القانوني والسياساتي، محور الابعاد الاجتماعية والسكانية والثقافية، المحور الاقتصادي وسوق العمل، محور التعاون الدولي والالتزامات، المحور الامني، ومحور حوكمة الهجرة)".

وثمنت الوزيرة، بحسب البيان "الجهود المبذولة من قبل اللجنة ودورها الكبير في إعداد هذه الخطة الشاملة، مشددة على ضرورة إلزام الجهات الرئيسية والساندة للخطة مراقبة عملية تنفيذ أنشطة وأهداف الخطة في مؤسساتهم".