2023/08/29 | 12:40 - المصدر: ايرث نيوز

صرح النائب وصفي العاصي بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٢٨ بأن السيد رئيس الجبهة التركمانية العراقية قد وقّع على اتفاق تحالف إدارة الدولة وان احد بنودها اخلاء مقر قيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك. وإذ تنفي الجبهة التركمانية العراقية نفياً قاطعاً توقيع السيد رئيس الجبهة على الاتفاق فإننا نتحدى النائب ان يثبت ذلك بالادلة القانونية وإلا فإننا سنضطر إلى […]

ظهرت المقالة بيان غاضب من الجبهة التركمانية بسبب “مقر عمليات كركوك” أولاً على ايرث نيوز.