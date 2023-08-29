2023/08/29 | 13:50 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - واسط

أصدر محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الثلاثاء (29 آب 2023)، امراً ادارياً بنقل كافة الموظفين على الملاك الدائم المنسبين من ديوان المحافظة الى الدوائر المنسبين اليها حاليا بالدرجة والتخصيص المالي.

وبحسب وثيقة صادرة من ديوان المحافظة وحصلت عليها "بغداد اليوم"، فأنه "لمقتضيات العمل، اصدر محافظ واسط محمد جميل المياحي امراً ادارياً بنقل كافة الموظفين على الملاك الدائم المنسبين من ديوان المحافظة الى الدوائر المنسبين اليها حاليا بالدرجة والتخصيص المالي".

وأوضحت أنه "تتحمل الدوائر المسؤولية القانونية كافة في الحاجة الى خدماتهم وحسب الملاك المصادق والوصف الوظيفي المعتمد".

أدناه نص الوثيقة:







