التعليم تحذر الطلبة بشأن القبول في الجامعات الأهلية وتتوعد المخالفين

2023/08/29 | 13:50 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حذرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء (29 آب 2023)، من إيهام الطلبة بالقبول في الجامعات الأهلية خارج منظومة التقديم المركزي، فيما توعدت المخالفين بإجراءات قانونية.

ودعت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "أبناءها الطلبة إلى تجنب أي تعامل بشأن التقديم إلى الجامعات والكليات الأهلية والحذر من ملء استمارات ورقية أو حجز مقاعد أو شراء وصولات خارج منظومة التقديم والقبول المركزي الإلكتروني الذي سيجري إطلاقها في موعدها المناسب".

وأكدت أنها "ستتخذ إجراءاتها القانونية بحق أية جهة تحاول استغلال موسم التقديم وإيهام الطلبة بالقبول مقابل دفع مبالغ مالية تحت عناوين الأجور الدراسية أو القبولات الأولية".

وحثت الوزارة بحسب البيان، "الطلبة على اعتماد آليات القبول الإلكتروني المركزي للتقديم الى الجامعات والكليات الأهلية عن طريق بوابة دائرة التعليم الجامعي الأهلي (https://student.pe-gate.org/instructions) حصرا".







