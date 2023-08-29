المحكمة الاتحادية تنظر في الطعون المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله

2023/08/29 | 13:50 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تنظر المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء (29 آب 2023)، بالطعون المتعلقة بدستورية القانون رقم (42) لسنة 2013.



وذكر إعلام المحكمة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه " استناداً الى الدعاوى المقامة امامها، تنظر المحكمة الاتحادية العليا، بالطعون المتعلقة بالقانون رقم (42) لسنة 2013".

وأوضح أن "القانون يخص تصديق اتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله".



