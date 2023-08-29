’لانتاج الطاقة’.. المعنيون يبحثون اولويات مراحل مشروع تدوير النفايات

2023/08/29 | 13:56 - المصدر: ناس نيوز

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الهيئة الوطنية للإستثمار تستضيف إجتماعا مشتركا مع أمانة بغداد ووزارتي البيئة والكهرباء لبحث مشروع تدوير النفايات وإنتاج الطاقة الكهربائية

إستضافت الهيئة الوطنية للإستثمار إجتماعا مشتركا مع أمانة بغداد ووزارتي البيئة والكهرباء لبحث متطلبات تفعيل مشروع تدوير النفايات لإنتاج الطاقة الكهربائية في العراق.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار الدكتور حيدر محمد مكية في الإجتماع وبحضور أمين بغداد وعدد من المستشارين والمدرين العامين في الجهات المعنية بالمشروع، إن الهيئة الوطنية ماضية في دعم وإستكمال المشاريع الحيوية والستراتيجية التي تسهم في تقدم وتنمية مؤشرات الإستثمار الوطني لاسيما في مجال الطاقة، مبينا أن مشروع تدوير النفايات وإنتاج الطاقة الكهربائية يعد من الأسس التي أكد على دعمها دولة رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني من خلال تحديد متطلبات نجاحها على صعيد الارضي المخصصة للمشروع في منطقتي النهروان وابو غريب، والموافقات المتعلقة به، فضلا عن إجراءات وخطوات اعلان المشروع كفرصة استثمارية ضمن مواصفات علمية دقيقة.

واضاف أن الهدف من الإجتماع هو بحث الحدود والمعايير التي يتطلبها التقديم على مشروع تدوير النفايات لإنتاج الطاقة الكهربائية بدون اية نوانتج مضرة للبيئة، منوها أن هذه المشاريع يبنغي أن تتوفر لها أرضية للإشتغال على إنجاحها كما معمول به في دول ايطاليا والمانيا وغيرها.

وتابع أن مشروع تدوير النفايات يمتلك بعدا مهما في تقديم الطاقة وتدوير النفايات والإفادة منها دون أضرار على المناخ والبيئة ما يستوجب شركات استثمارية لديها الخبرة والأعمال المماثلة في هذا الشأن ووفق الشروط والمتطلبات التي سيحددها الإعلان عن الفرصة لاحقا.

وناقش المجتمعون أولويات المراحل التي ينبغي إتمامها وتشكيل لجنة متابعة ودراسة المشروع من الجوانب الفنية والبيئية وغيرها.