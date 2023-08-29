العراق وتركيا يؤكدان العزم لزيادة التبادل التجاري وتفعيل الاتفاقات واللجان المشتركة

2023/08/29 | 14:00 - المصدر: الفرات نيوز

العراق وتركيا يتفقان على تفعيل اللجان المشتركة والاتفاقات الموقعة بينهما وتذليل العقبات وزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة .

اعلام التجارة

عقد اليوم الثلاثاء اجتماعا مشتركا" بين وزارة التجارة والقطاع الخاص العراقي والوفد التركي في مقر الوزارة لاجراء مباحثات في سبل تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتذليل العقبات بينهما وبما يخدم مصلحة البلدين الجارين . "

وذكر بيان رسمي لوزارة التجارة " ان وزير التجارة الاستاذ اثير الغريري ترأس المباحثات عن الجانب العراقي وترأسها عن الجانب التركي نظيره التركي عمر بولات وبحضور عدد من ملاكات الوزارة المتقدمة ورئيس الغرف التجارية وعدد من رجال الاعمال الاتراك .

واكد الوزير خلال اللقاء " لدينا توجيه من السيد رئيس مجلس الوزراء بتذليل كافة العقبات التي تقف امام تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية مع الجانب التركي وتوفير بيئة الاعمال وزيارة حجم التبادل التجاري لافاق رحبة تترجم على ارض الواقع وبما يخدم المصالح المشتركة .

مؤكدا على "أهمية دخول الشركات التركية في المشاريع الاستثمارية بمجال الصناعات والخدمات والمجالات الاخرى التي يحتاجها السوق العراقي والتي تنمي وتطور العلاقات وترفع حجم التبادل التجاري تماشيا مع توجهات الحكومة في هذا الجانب .

وأشار الغريري "ان الشركات التركية المسجلة في العراق هي الاعلى بين الدول و سنكون جادين في تقديم التسهيلات وتذليل العقبات وترجمة العمل المشترك والاتفاقات الموقعة على ارض الواقع والتي تخدم مسيرة العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا .

من جانبه اكد وزير التجارة التركي السيد عمر بولات"إنهم عازمون على رفع العلاقات التركية العراقية إلى مستويات أعلى في مختلف المجالات وعلى رأسها التجارة، والاستثمار، والمقاولات، والتباحث في سبل تطوير العلاقات الثنائية، والخطوات الملموسة التي من الممكن اتخاذها لتعزيز التجارة والاستثمارات المتبادلة بين أنقرة وبغداد.

هذا واتفق الجانبان على تفعيل اللجان المشتركة والاتفاقات الموقعة بينهما وتذليل العقبات وزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة .