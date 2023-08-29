2023/08/29 | 14:00 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تنظر المحكمة الاتحادية العليا صباح هذا اليوم الثلاثاء بالطعون المتعلقة بالقانون رقم (42) لسنة 2013 قانون تصديق اتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت. وذكر بيان للمحكمة تلقته ايرث نيوز ان ” الطعون بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله ، استناداً الى الدعاوى المقامة امامها بهذا الشأن”.

ظهرت المقالة المحكمة الاتحادية العليا تنظر في الطعون المتعلقة بدستورية القانون رقم (42) لسنة 2013 أولاً على ايرث نيوز.