2023/08/29 | 14:00 - المصدر: ايرث نيوز

التعليم تحذر من إيهام الطلبة بالقبول في الجامعات الأهلية خارج منظومة التقديم المركزي وتتوعد المخالفين بإجراءات قانونية تدعو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أبناءها الطلبة إلى تجنب أي تعامل بشأن التقديم إلى الجامعات والكليات الأهلية والحذر من ملء استمارات ورقية أو حجز مقاعد أو شراء وصولات خارج منظومة التقديم والقبول المركزي الإلكتروني الذي سيجري إطلاقها […]

ظهرت المقالة تحذير شديد من التعليم بخصوص الحديث عن قبولات الجامعات الاهلية أولاً على ايرث نيوز.