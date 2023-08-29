2023/08/29 | 14:00 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ إستقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم الثلاثاء، وزير التجارة التركي عمر بولات، والوفد المرافق له. وشهد اللقاء بحسب بيان تلقته ايرث نيوز، “استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ،وسبل توسعة الشراكة الاقتصادية والتعاون في مختلف المجالات” وفيما اكد أهمية تعزيز التعاون بين البلدين اللذين تربطهما علاقات تاريخية طويلة، ثمن التفاعل التركي […]

ظهرت المقالة السوداني: العراق قادر على أن يكون نقطة تواصل ومنطقة تنمية لجميع دول الجوار أولاً على ايرث نيوز.