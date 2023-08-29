تحديد موعد انطلاق بطولة الأندية للسباحة الطويلة

2023/08/29 | 14:00 - المصدر: واع

بغداد – واع

حدد الاتحاد المركزي للسباحة يوم الثاني والعشرين من شهر أيلول المقبل موعداً لإقامة منافسات أندية العراق للمسافات الطويلة (المتقدمين والشباب والناشئين) التي تستضيفها بحيرة دوكان في محافظة السليمانية.

وقال نائب رئيس اتحاد السباحة هاشم محمد في تصريح لصحيفة (الصباح) تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الثلاثاء أن " اتحاده شرع من الآن بإنجاز الإجراءات الإدارية والتنظيمية والأمور اللوجستية الأخرى قبل انطلاق البطولة في الشهر المقبل والتي تشمل فئة الناشئين لمسافة (5) كم والشباب والمتقدمين لمسافة (10) كم، متوقعاً أن يشهد سباق السباحة الطويلة منافسة قوية بين أبطال هـذه الفعالية وأن يكون الفارق ضئيلاً بين أصحاب المراكز الستة الأولى".

وأضاف أن " المؤتمر الفني سيسبق انطلاق البطولة بيوم واحد وخلاله سيعلن عن عدد الأندية المشاركة الى جانب توزيع اللاعبين بحسب فئاتهم العمرية وتصنيفاتهم المثبتة لدى لجنة المسابقات".

يشار إلى أن سباحي نادي الشرطة ظفروا بالمراكز الأولى فرقياً في منافسات النسخة الماضية إذ تمكن فريق المتقدمين من التربع على المركز الأول فيما جاء نادي الجيش ثانياً وفريق الحشد ثالثاً، وفي فئة الشباب جاء الشرطة أولاً بينما احتل الحشد المركز الثاني وحل الجيش بالمركز الثالث.