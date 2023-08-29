السوداني يؤكد أهمية تبادل الزيارات بين العراق وتركيا

2023/08/29 | 14:01 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء (29 آب 2023)، أهمية تبادل الزيارات بين العراق وتركيا بما يعكس رغبة الطرفين في تطوير العلاقات على مختلف الصعد.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل صباح اليوم وزير التجارة التركي عمر بولات، والوفد المرافق له"، مبيناً أن "اللقاء شهد استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ،وسبل توسعة الشراكة الاقتصادية والتعاون في مختلف المجالات".

وأكد رئيس مجلس الوزراء على "أهمية تعزيز التعاون بين البلدين اللذين تربطهما علاقات تاريخية طويلة"، مثمناً "التفاعل التركي الجادّ مع مشروع طريق التنمية".

واشار السوداني الى "السياسة التي تتبعها الحكومة في تنمية العلاقات الاقتصادية"، مؤكداً أن "العراق، بما يمتلكه من موارد بشرية وطبيعية، قادر على أن يكون نقطة تواصل، ومنطقة تنمية وشراكة لجميع دول الجوار"، لافتاً الى "أهمية تبادل الزيارات بين العراق وتركيا بما يعكس رغبة الطرفين في تطوير العلاقات على مختلف الصعد".

من جانبه نقل الوزير التركي، تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان إلى السوداني، مؤكداً "جدية وحرص الحكومة التركية في دعم مشروع طريق التنمية، الذي تعدّه مساراً مهماً للتجارة العالمية، فضلاً عن أهميته للتجارة بين العراق وتركيا".

وأوضح البيان أن "رئيس مجلس الوزراء استقبل جمعاً من رجال الأعمال الأتراك، بحضور وزير التجارة التركي"، فيما وضح للوفد الضيف أن "ما تقدمه الحكومة العراقية من تسهيلات وإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في العراق"، مشيداً بـ "الشركات التركية وقدرتها على تحقيق التنمية، وإسهامها في إعمار البنى التحتية بالعراق، واستكمال مشروع طريق التنمية".

وأشار رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان إلى "مشروع صندوق تنمية العراق بعد إقراره في قانون الموازنة، وما يشكله من تجربة وفلسفة جديدة في الاقتصاد تعتمد على إشراك القطاع الخاص في تشييد البنى التحتية والخدمات، وتقديم الحكومة ضمانات سيادية للمشاريع الصناعية والزراعية".



