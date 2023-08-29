2023/08/29 | 14:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية العراقية، يوم الثلاثاء، إيقاف العشرات من حالات الابتزاز والعنف الأسري.

وذكرت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارزها أوقفت خلال النصف الثاني من شهر آب الجاري، 32 حالة ابتزاز إلكتروني، و12 حالة عنف أسري في بغداد وعدد من محافظات البلاد المختلفة".

وأضافت ان "أغلب عمليات الابتزاز التي أوقفتها الشرطة المجتمعية جاءت على خلفية الاستخدام السيء للهاتف النقال ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل الضحايا، أو عبر العلاقات الشخصية القائمة عبر الفضاء الإلكتروني".

الى ذلك اتخذت الشرطة المجتمعية الإجراءات اللازمة بحق المبتزين والمعنفين، في وقت قامت فيه بحذف محتويات الابتزاز وتأمين حسابات الضحايا، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي للمعنفين، ووضعهم ضمن برنامج الرعاية اللاحقة الذي تعتمده المجتمعية لمراقبة أوضاع الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم.