2023/08/29 | 14:10 - المصدر: واع

بغداد- واع

ثمن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، التفاعل التركي الجادّ مع مشروع طريق التنمية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل صباح اليوم، وزير التجارة التركي عمر بولات، والوفد المرافق له"، مبيناً أن "اللقاء شهد استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توسعة الشراكة الاقتصادية والتعاون في مختلف المجالات".

وأكد السوداني خلال اللقاء، "أهمية تعزيز التعاون بين البلدين اللذين تربطهما علاقات تاريخية طويلة"، مثمناً "التفاعل التركي الجادّ مع مشروع طريق التنمية".

وأوضح أن "السياسة التي تتبعها الحكومة في تنمية العلاقات الاقتصادية، وأن العراق، بما يمتلكه من موارد بشرية وطبيعية، قادر على أن يكون نقطة تواصل، ومنطقة تنمية وشراكة لجميع دول الجوار"، لافتاً إلى "أهمية تبادل الزيارات بين العراق وتركيا بما يعكس رغبة الطرفين في تطوير العلاقات على مختلف الصعد".

من جانبه، نقل الوزير التركي تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان إلى السوداني، مؤكداً "جدية وحرص الحكومة التركية في دعم مشروع طريق التنمية، الذي تعدّه مساراً مهماً للتجارة العالمية، فضلاً عن أهميته للتجارة بين العراق وتركيا".

كما استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني جمعاً من رجال الأعمال الأتراك، بحضور وزير التجارة التركي عمر بولات، موضحاً للوفد الضيف "ما تقدمه الحكومة العراقية من تسهيلات وإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في العراق".

وأشاد "بالشركات التركية وقدرتها على تحقيق التنمية، وإسهامها في إعمار البنى التحتية بالعراق، واستكمال مشروع طريق التنمية"، مشيراً إلى "مشروع صندوق تنمية العراق بعد إقراره في قانون الموازنة، وما يشكله من تجربة وفلسفة جديدة في الاقتصاد تعتمد على إشراك القطاع الخاص في تشييد البنى التحتية والخدمات، وتقديم الحكومة ضمانات سيادية للمشاريع الصناعية والزراعية".