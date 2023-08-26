ميلان يتصدر ولاتسيو يتعثر.. تعرف على تفاصيل الجولة الثانية من الدوري الإيطالي

2023/08/29 | 14:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

اختتمت، أمس الأثنين، (28 آب 2023) الجولة الثانية من الدوري الإيطالي بفوز أنتر ميلان على مستضيفه كالياري، بنتيجة (2-0) بملعب سردينيا ارينا.

حيث رفع إنتر رصيده إلى 6 نقاط (العلامة الكاملة) بالمركز الثالث، فيما تجمد كالياري عند نقطة واحدة بالمركز ال15.

وبحسب شبكة أوبتا للإحصائيات، فإنه لأول مرة بتاريخ الإنتر، يتمكن الفريق من الفوز بأول مباراتين بالدوري للموسم الخامس على التوالي.

من يتصدر الدوري ؟

وانتهت الجولة بتصدر نادي ميلان الدوري الإيطالي بالعلامة الكاملة بـ"6 "نقاط وبفارق الأهداف، فيما تلاه المركز الثاني نابولي والثالث إنتر ميلان و المركز الرابع هيلاس فيرونا رصيد 6 نقاط لكل فريق، أما المركز الخامس فكان لفيورنتينا، والمركز السادس يوفنتوس لكل منهما 4 نقاط.

فرق القاع

وشهدت الجولة الثانية تعثر نادي لاتسيو بخسارة ثانية هذه المرة أمام ليتشي بهدفين لهدف، دون أن يحق أي نقطة من الجولتين.

وتذيل نادي ساسولو جدول الترتيب حيث حل في المرتبة الأخيرة من ثم إمبولي وبعدها نادي لاتسيو دون تحقيق أي نطة.

هدافو الدوري

سجل كل من فيكتور أوسيمين لاعب نادي نابولي، و لاوتارو مارتينيز لاعب نادي انتر ميلان و اوليفيه جيرو لاعب نادي ميلان 3 أهداف لكونوا في صدارة قائمة الهدافين خلال الجولتين الماضيتين.



