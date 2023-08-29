عودة عشرات العائلات العربية إلى دهوك (صور)

2023/08/29 | 14:40 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

عادت 56 عائلة نازحة من مخيمي حسن شام والخازر إلى أربع قرى في ناحية باشك قرب قضاء بردرش في محافظة دهوك، بعد تسع سنوات من النزوح بسبب الحرب ضد تنظيم داعش.

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غزوان الداوودي، مدير ناحية بشك، قال في تصريح لكركوك ناو تابعه "ناس"، (29 آب 2023)، إن "هذه العوائل كلها عربية، عادت إلى قراها في 27 آب، سابقاً لأسباب أمنية وبعض المشاكل مع الوقف المسيحي لم تتمكن من العودة، لكن الآن تم حل مشاكلهم".

وأضاف أنه "تم توفير بعض الخدمات لمناطقهم، بما في ذلك إعادة تأهيل الطرق وإمداد المياه والكهرباء، لكن لديهم مشاكل أخرى يجب حلها".

وبحسب عصام زيباري، رئيس اللجنة الإقليمية لحزب الديمقراطي الكردستاني في البشير، فإن القرى الأربع تقع على خط التماس بين قوات البيشمركة والجيش العراقي.