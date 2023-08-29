القضاء يصدر أوامر قبض واستقدام بشأن قضية أراضي الجادرية

2023/08/29 | 14:40 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أصدر مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، توضيحًا بشأن أراضي منطقة الجادرية، فيما اشار الى صدور أوامر قبض واستقدام لعدد من الأشخاص بشأن القضية.

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وذكر المركز الاعلامي للمجلس في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (29 آب 2023)، "بعد لقاء رئيس المجلس فائق زيدان بعدد من المواطنين من اهالي منطقة الكرادة/ الجادرية والاستماع الى تفاصيل الاشكالية الخاصة بالاراضي العائدة لهم، بينت رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة أنه تم تكليف احد القضاة المختصين لاجراء الكشف على قطع الاراضي موضوع الشكوى وتبين أنها ملك شائع يملك فيها المشتكون حصص مع شركاء أخرين باع قسم منهم حصته الى عدد من المواطنين".

وأضاف "بعد اكمال الاجراءات المطلوبة تم اصدار أوامر قبض بحق المشكو منهم كل من (سلمان محمد حسين الحلو وضياء كريم شحين الحلفي ومحمد حسين علي الجنابي والمعتصم بالله داود سلمان) و(صفاء اللامي ووليد الكبيسي وعباس وحسين ولدي حميد البرزنجي)، كما تم اصدار امر استقدام بحق اخرين يشغلون مناصب وظيفية وقد حضر قسم منهم من تلقاء نفسه بعد تبليغه بالاستقدام الى المحكمة المختصة وتم تدوين اقواله واخلي سبيله بكفالة مؤقتا لحين اكمال التحقيق".

وتابع أنه "تم الايعاز الى مركز الشرطة المختصة لمتابعة تنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحق المشكو منهم لاستكمال اجراءات التحقيق".