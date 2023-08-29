التعليم: لا قبول في الجامعات الاهلية خارج منظومة التقديم المركزي

2023/08/29 | 14:40 - المصدر: ناس نيوز

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تدعو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أبناءها الطلبة إلى تجنب أي تعامل بشأن التقديم إلى الجامعات والكليات الأهلية والحذر من ملء استمارات ورقية أو حجز مقاعد أو شراء وصولات خارج منظومة التقديم والقبول المركزي الإلكتروني الذي سيجري إطلاقها في موعدها المناسب.

وتؤكد الوزارة أنها ستتخذ إجراءاتها القانونية بحق أية جهة تحاول استغلال موسم التقديم وإيهام الطلبة بالقبول مقابل دفع مبالغ مالية تحت عناوين الأجور الدراسية أو القبولات الأولية.

وتحث الطلبة على اعتماد آليات القبول الإلكتروني المركزي للتقديم الى الجامعات والكليات الأهلية عن طريق بوابة دائرة التعليم الجامعي الأهلي (https://student.pe-gate.org/instructions) حصرا.

*دائرة الإعلام والاتصال الحكومي*

*وزارة التعليم العالي والبحث العلمي*

*29 آب 2023*