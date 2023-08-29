كردستان.. إرتفاع حالات بيع الأعضاء البشرية بين اللاجئين والنازحين- عاجل

2023/08/29 | 14:45 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

حذر منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كردستان، ديندار زيباري، الثلاثاء (29 آب 2023)، من إزدياد حالات بيع الأعضاء البشرية بين النازحين واللاجئين في الإقليم، داعيا الجهات المعنية إلى ضرورة تنظيمها.

وقال زيباري في مؤتمر صحفي عقده اليوم في أربيل، إنه "في العام 2021 دخل أكثر من 8 آلاف عامل أجنبي إقليم كردستان، وهذا مسجل رسمياً لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ويمكن أن تكون النسبة أقل أو أعلى".

وأردف بالقول، إنه، "منذ العام 2013 و صاعدا، فإن قرابة 70 ألف عامل أجنبي تواجدوا في كردستان"، واصفا هذه نسبة بأنها "عالية".

كما أشار زيباري إلى أن "اللاجئين والنازحين باتوا تحديا ومسؤولية أخرى ملقاة على عاتق السلطات في الإقليم بسبب تفشي حالات بيع الأعضاء البشرية بينهم".

وفيما أعرب المسؤول عن أسفه إزاء ازدياد هذه الحالات بين اللاجئين والنازحين، دعا حكومة الاقليم الى تنظيم عملية التبرع بالأعضاء البشرية لما يتعلق بالجانب الإنساني.