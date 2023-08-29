ضوء أخضر من بغداد لإنهاء ملف "المناطق السوداء" بين محافظتين

2023/08/29 | 15:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – ديالى

كشف القيادي في تحالف الفتح، رعد التميمي، اليوم الثلاثاء (29 آب 2023)، عن "ضوء أخضر" من بغداد لإنهاء ما اسماها المناطق السوداء بين محافظتين.

وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "من 4-5 مناطق نائية ذات جغرافيا معقدة جدا تقع على الحدود الادارية بين محافظتي ديالى وصلاح الدين ضمن مناطق المطيبيجة والميتة وغيرها، شكّلت لسنوات مأوى لداعش الارهابي للإختباء وشن هجمات صوب القرى المحررة".

وأضاف، أنه "رغم قلة أعداد داعش في تلك المناطق إلا أنها بقيت مصدر تهديد مستمر"، لافتا إلى وجود ضوء أخضر من بغداد بشن عمليات نوعية لإنهاء المناطق السوداء"، في إشارة إلى مضافات ومخابئ داعش".

ولفت إلى أن "انهاء خطورة مضافات داعش تعني إمكانية اعادة قرى نازحة عدة في الاشهر القادمة"، مذكّرًا بأربعة عمليات مهمة جرت في شهر آب الجاري، "نجحت في اصطياد 3 من أهم القيادات المحورية في داعش".

وتسجل محافظتي ديالى وصلاح الدين بين فترة وأخرى هجمات نوعية لداعش تستهدف القوات الأمنية على امتداد سلسلة جبال حمرين، لا سيما في مناطق الحدود الإدارية مع كركوك وحدود إقليم كردستان.

وتقع محافظة ديالى في الجهة الشرقية من العراق وشمالي شرقي العاصمة بغداد، وتكمن أهمية موقعها بربطها محافظات الجنوب بالشمال، فتحدها من الشمال محافظتا السليمانية وصلاح الدين، ومن الجنوب محافظة واسط.

"أحد أبرز أسباب التدهور الأمني هو تداخل الصلاحيات بين القوات الأمنية وغياب التنسيق بين قياداتها، وهو ما وفر بيئة خصبة تستطيع من خلالها الجماعات الارهابية التنقل والتحرك وتنفيذ هجماتها على اهداف ثابتة ومتحركة". يقول محللون.