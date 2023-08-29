2023/08/29 | 15:30 - المصدر: ايرث نيوز

قتل عنصر في القوات الخاصة الفرنسية، في العراق خلال عملية لمكافحة الإرهاب، وفق ما أعلن قصر الإليزيه اليوم الثلاثاء. وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان، “ببالغ الحزن والأسى، علم رئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون) بمقتل السيرجنت المظلي نيكولا مازييه أمس (الاثنين) في العراق فيما كانت وحدته تدعم وحدة عراقية في عملية لمكافحة الإرهاب” مضيفة أن أعضاء آخرين […]

ظهرت المقالة مقتل جندي فرنسي في العراق والرئيس ماكرون يحيي شجاعته أولاً على ايرث نيوز.