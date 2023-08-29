2023/08/29 | 15:30 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اشار الخبير الاقتصادي احمد صدام اليوم الثلاثاء، ضعف بالحركة الاقتصادية في العراق. وذكر صدام لوكالة ايرث نيوز انه “لا يمكن اعتبار حالة الهدوء في الحركة التجارية الحالية استقرارا اقتصاديا وانما حالة من الضعف بسبب اجواء محرم والطقوس الدينية”. واضاف صدام ان “الاستقرار الاقتصادي مرهون باستقرار سعر صرف الدولار وتفعيل الانشطة الاستثمارية للقطاعين العام […]

ظهرت المقالة خبير يؤشر ضعفا بالحركة التجارية في العراق.. ما السبب؟ أولاً على ايرث نيوز.