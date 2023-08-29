2023/08/29 | 15:35 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الثلاثاء، عن صدور أمر استقدام بحق أربعة من المسؤولين في مديريَّة تربية صلاح الدين، على خلفيَّة صرف مبالغ مالية خلافاً للقوانين النافذة، والتسبب بالإضرار بالمال العام.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (29 آب 2023)، إن "مكتب تحقيق الهيئة في محافظة صلاح الدين شكل فريق عمل للتدقيق والتحري والتقصي عن معلومات تلقاها المكتب تتضمن صرف مديريَّة تربية المحافظة مبالغ ماليَّة بموجب معاملات صرف غير مدققة وغير موقعة بشكل أصولي من قبل شعبة التدقيق".

وأضاف انه "بعد التأكد من صحة المعلومات واستحصال الأمر القضائي، انتقل الفريق إلى تربية صلاح الدين، وقام بضبط أصل معاملات الصرف غير المدققة البالغة (20) معاملة، مع أصل كشف الحساب المصرفي الخاص بحساب مديريَّة تربية المحافطة لشهري تموز وآب من العام الجاري".

وتابعت ان "التفاصيل تشير إلى قيام مديريَّة تربية صلاح الدين بصرف مبالغ ماليَّة بموجب 20 معاملة صرف غير مدققة"، لافتة الى أن "إجمالي المبالغ المصروفة بلغت (1.512.315.500) دينار خلافاً لقانون الإدارة الماليَّة الاتحاديَّة رقم (6 لسنة 2019) المادة (32/ أولاً)".

وذكرت انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالعمليَّة، وعرضه أمام أنظار قاضي التحقيق المختص، الذي قرر استقدام كل من مدير قسم الشؤون الماليَّة ومعاونه ومسؤول ومحاسب الصرف؛ وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات".