2023/08/29 | 16:00 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء (29 آب 2023)، صدور أمر استقدام بحق أربعة من المسؤولين في مديريَّة تربية صلاح الدين؛ على خلفيَّة صرف مبالغ مالية خلافاً للقانون.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مكتب تحقيق الهيئة في محافظة صلاح الدي، تمكن من تأليف فريق عمل؛ للتدقيق والتحري والتقصي عن معلومات تلقاها المكتب تتضمن صرف مديريَّة تربية المحافظة مبالغ ماليَّة بموجب معاملات صرف غير مدققة وغير موقعة بشكل أصولي من قبل شعبة التدقيق".

واضافت أنه "بعد التأكد من صحة المعلومات واستحصال الأمر القضائي، انتقل الفريق إلى تربية صلاح الدين، وقام بضبط أصل معاملات الصرف غير المدققة البالغة 20 معاملة، مع أصل كشف الحساب المصرفي الخاص بحساب مديريَّة تربية المحافطة لشهري تموز وآب من العام الجاري".

وأوضحت أن "التفاصيل تشير إلى قيام مديريَّة تربية صلاح الدين بصرف مبالغ ماليَّة بموجب 20 معاملة صرف غير مدققة، لافتة الى أن إجمالي المبالغ المصروفة بلغت ملياراً وخمسمائة واثنى عشر مليوناًً وثلاثمائة وخمسة عشر ألف دينار عراقي خلافاً لقانون الإدارة الماليَّة الاتحاديَّة رقم ( 6 لسنة 2019) المادة (32 / أولاًً)".

ونوهت الهيئة بحسب البيان بـ "تنظيم محضر ضبط أصولي بالعمليَّة، وعرضه أمام أنظار قاضي التحقيق المختص، الذي قرر استقدام كل من مدير قسم الشؤون الماليَّة ومعاونه ومسؤول ومحاسب الصرف؛ وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات".







