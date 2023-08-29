2023/08/29 | 17:00 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق منتخب العراق لبناء الأجسام لقب بطولة آسيا، يوم الثلاثاء، والتي أختتمت في العاصمة اللبنانية بيروت بمشاركة خمسة عشر دولة عربية وآسيوية.

وقال نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لبناء الأجسام، رئيس الاتحاد العراقي للعبة فائز عبد الحسن، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب تمكن من التفوق على جميع المنتخبات المشاركة بما فيها المنتخب الإيراني الذي كان يتسيد البطولة منذ عشرات السنين".

وأضاف "المشاركة بـ120 لاعباً تحتاج لجهد تنظيمي ولوجستي مضاعفين، فضلاً عن المتابعة المستمرة من قبل المدربين"، مؤكداً أنه "بعد الفوز للمرة الثالثة على التوالي بلقب بطولة آسيا فإن الخطوة المقبلة لدى اتحادنا هي استضافة النسخة المقبلة في العاصمة بغداد".

وأشاد عبد الحسن "بدور اللجنة الأولمبية لدعمها المتواصل ومتابعتها عمل الاتحاد عن قرب"، مثمناً في الوقت نفسه "دور اللاعبين الأبطال الذين عكسوا صورة مثالية عن الرياضة العراقية من خلال الالتزام والانضباط العاليين".

وكان عبد الحسن قد كشف لوكالة شفق نيوز، أول أمس الأحد نتائج منتخب العراق بفعالية كلاسيك فيزيك في بطولة آسيا والتي أسفرت نتائج الفئة الأولى عن حصول اللاعبين، زيد العبيدي المركز الثاني، وأحمد جابر المركز الرابع، وعلي أحمد كاري المركز الخامس.

وأضاف أن نتائج الفئة الثانية أسفرت عن حصول اللاعب أمير صباح على المركز الأول، وأمير جاسم المركز الثالث، وعزيز كمال المركز الرابع، وعقيل حسن المركز الخامس، وعلي أحمد مهدي المركز السادس.

وتابع أن الفئة الثالثة أسفرت عن حصول اللاعبين، حيدر محمد على المركز الثاني، وبكر يحيى المركز الثالث، ولؤي منهل المركز الخامس، وأحمد جمال المركز السادس.

وأشار عبد الحسن إلى أن الفئة الرابعة أسفرت عن حصول اللاعبين، علي قاسم على المركز الثاني، وحمزة إبراهيم المركز الثالث، وأحمد عبد الستار المركز الرابع، وعلي هادي المركز السادس.