مباريات العراق في بطولة الأردن الدولية لكرة القدم

2023/08/29 | 17:00 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الأردن الدولية عن جدول مباريات المنتخب العراقي لكرة القدم في البطولة التي تنطلق في شهر تشرين الاول المقبل.

ويشارك في البطولة التي تنطلق في الثاني عشر من شهر تشرين الاول المقبل منتخبات العراق والأردن وقطر وإيران.

وتقام مباراتان في افتتاح البطولة في الثاني عشر من شهر تشرين الاول المقبل، تجمع الاولى منتخبا العراق وقطر، ويلتقي في الثانية منتخبا الأردن وإيران.

وتقام مباراتان في السادس عشر من الشهر ذاته بين الفائزين من المباراة الاولى والثانية لتحديد صاحبي المركز الأول والثاني، بينما تقام المباراة الثانية بين الخاسرين لتحديد المركزين الثالث والرابع.