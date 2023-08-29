2023/08/29 | 17:01 - المصدر: العربية

قتل عنصر في القوات الخاصة الفرنسية، الاثنين، في العراق خلال عملية لمكافحة متشددين دعما للجيش العراقي، وفق ما أعلن قصر الإليزيه، الثلاثاء، ما يرفع عدد الجنود الفرنسيين الذين قتلوا هذا الشهر في البلاد إلى ثلاثة.وقالت الرئاسة الفرنسية "ببالغ الحزن والأسى، علم رئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون) بمقتل السرجنت المظلي نيكولا مازييه أمس (الاثنين) في العراق فيما كانت وحدته تدعم وحدة عراقية في عملية لمكافحة الإرهاب"، مضيفة أن أعضاء آخرين في وحدته أصيبوا بجروح.وأكد وزير الجيوش سيباستيان ليكورنو، في بيان أن "فرنسا لن تتراجع في مواجهة الإرهاب".أوردت هيئة الأركان العامة للجيوش في فرنسا، الثلاثاء، في بيان: "نفذت وحدة من الجنود الفرنسيين عملية استطلاع على مسافة نحو مئة كيلومتر شمال بغداد لدعم القوات العراقية. وقامت مجموعة من الإرهابيين المتحصنين بمهاجمة القوات العراقية. ورد الجنود الفرنسيون على الفور لدعم الشريك. وألحقوا خسائر فادحة بالعدو".وأوضحت أنه "خلال تبادل إطلاق النار هذا، أصيب الرقيب نيكولا مازير بجروح قاتلة. كما أصيب أربعة جنود فرنسيين آخرين خلال هذه المعارك".وأفاد مصدر أمني عراقي في كركوك،