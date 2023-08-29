شركات النفط العاملة في كردستان تهدد باللجوء إلى التحكيم الدولي

2023/08/29 | 17:05 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

هددت شركات النفط الاستثمارية العاملة في إقليم كردستان، باللجوء إلى التحكيم الدولي ما لم تكن عقودهم محمية من الحصول على المستحقات المالية السابقة جراء الأضرار الناجمة عن إغلاق خط الأنابيب التركي العراقي في أواخر مارس/آذار، بحسب تقرير لمنظمة "رونبين" للشفافية في العمليات البترولية.

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ويذكر التقرير الذي ترجمه "ناس"، (29 آب 2023)، أنه في 28 آب/أغسطس، أصدر اتحاد صناعة النفط الكردستاني (APIKUR)، إحدى الشركات الاستثمارية العالمية الست المنتجة في إقليم كردستان، بياناً سلط الضوء فيه على أهمية استئناف صادرات النفط عبر خط الأنابيب التركي العراقي ولن يستأنف صادرات النفط في المستقبل. ما لم تكن عقودهم محمية من الحصول على المستحقات المالية السابقة، حتى لو تم فتح صادرات النفط التركية.

من ناحية أخرى، فإن قانون الموازنة لا ينص بشكل كامل على الحقوق المالية للشركات، كما أن مشروع قانون النفط والغاز العراقي لا يأخذ بعين الاعتبار الاستثمارات التاريخية للشركات العالمية في إقليم كردستان أو الشروط التعاقدية التي أدت إلى تحقيق مكاسب اقتصادية.

قالت جمعية صناعة النفط الكردستانية (APIKUR) في بيان لها، إنها تشجع المحادثات الأخيرة بين الحكومة الفيدرالية العراقية (FGI) والحكومة التركية لاستئناف صادرات النفط عبر خط الأنابيب العراقي-التركي (ITP). يعد افتتاح خط أنابيب ITP بين العراق وتركيا خطوة مهمة لإقليم كردستان لإعادة تشغيل قطاعه التجاري الأكثر أهمية، والذي يمثل 80٪ من اقتصاده، ولشركات النفط العالمية (IOCs) لاستئناف عملياتها التي ستستفيد منها العديد من العراقيين.

لقد أدى إغلاق خط الأنابيب إلى إلحاق أضرار اقتصادية بجميع الأطراف، بما في ذلك الحكومة الفيدرالية العراقية FGI، وحكومة إقليم كردستان، والمستثمرين الدوليين، والشعب العراقي.

وأضافت أن الأضرار الناجمة عن إغلاق خط الأنابيب في أواخر مارس/آذار تقدر بنحو 4 مليارات دولار أميركي، وهو أكثر بكثير من القرار الوحيد الذي تلقاه العراق بشأن إحدى المطالبات الخمس التي قدمها إلى مجلس التحكيم لغرفة التجارة الدولية. وتستمر هذه الخسائر خلال المناقشات السياسية الجارية.

وقال البيان: "ولكن حتى لو تم فتح خط أنابيب ITP، فإن الشركات الأعضاء في APIKUR لن تنتج النفط لتصدير خطوط الأنابيب حتى يتضح كيف سيتم دفع المستحقات المالية لشركة النفط الدولية بموجب حقوقها التعاقدية لصادرات النفط السابقة والمستقبلية".

وفقًا للموازنة العراقية التي تمت الموافقة عليها مؤخرًا للأعوام 2023 إلى 2025، لا يحق لحكومة إقليم كردستان، بالإضافة إلى 12.67% من ميزانية حكومة إقليم كردستان، الحصول على تعويضات عن تكاليف الإنتاج إلا على أساس متوسط التكاليف العراقية، وهو أمر غامض في حد ذاته (إشاعة لا يوجد سوى 6 دولارات لبرميل النفط. بناءً على حقول عراقية غير محددة).

وهذا مبلغ غير كافٍ للتعويض عن تكاليف الإنتاج وحقوق شركات الرهن العقاري الدولية التابعة لشركات النفط الدولية بموجب عقود تقاسم الإنتاج ('PSCs')، ناهيك عن الاستثمارات والمخاطر الكبيرة التي تكبدتها شركات النفط العالمية حتى الآن.

بالإضافة إلى ذلك، كما هو مذكور في البيان الصحفي الصادر عن جمعية APIKUR بتاريخ 13 أغسطس 2023، تخضع هذه الحقوق التعاقدية للقانون الإنجليزي ويتم حل النزاعات من خلال التحكيم الدولي في محكمة التحكيم الدولية في لندن.

ولدى أبيكور أيضاً مخاوف مماثلة بشأن صياغة أول قانون للنفط والغاز في العراق. وكما نفهم الميزانية العراقية الحالية، بشكلها الحالي، فإن مشروع قانون النفط والغاز لا يأخذ بعين الاعتبار الاستثمار الدولي التاريخي في إقليم كردستان أو الشروط التعاقدية التي أدت إلى نمو اقتصادي كبير على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية.

إن فشل الموازنة العراقية وأي قوانين جديدة للنفط والغاز في احترام الاستثمارات الدولية التاريخية والالتزامات التعاقدية سيؤدي إلى تكاليف التحكيم والمزيد من الضرر لمناخ الاستثمار في العراق.

وأخيراً، فإن أبيكور واثقة من أن الحل القابل للتطبيق متاح اليوم لحل المشاكل المستمرة. وأضاف: "ندعو جميع الأطراف إلى التوصل بشكل عاجل إلى حل تجاري يفيد الجميع ويشجع الاستثمار الدولي لصالح جميع العراقيين".

وابيكور هي شركة محدودة تتكون من شركات DNO وGenel Energy وGulf Keystone Petroleum وHKN Energy وShaMaran Petroleum، وقد تم تأسيسها بموجب القانون الإنجليزي في عام 2023 من قبل شركات النفط والغاز العالمية العاملة في إقليم كردستان العراق.

الهدف من التجمع هو الترويج لإقليم كردستان العراق كوجهة جذابة لشركات النفط والغاز العالمية ومقدمي الخدمات والمستثمرين.

بالإضافة إلى ذلك، تهدف APIKUR إلى الدفاع عن المصالح المشتركة لأعضائها وتمثيلها، والعمل كصوت مشترك وفعال لأعضائها سواء في إقليم كردستان العراق، أو في أي مكان آخر، وتوفير منتدى للأعضاء لمشاركة معلومات الصناعة ذات الصلة واستخدامها. لهم بأفضل طريقة.