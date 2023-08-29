مجلس الوزراء يحدد عطلة زيارة الأربعين

2023/08/29 | 17:05 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

قرر مجلس الوزراء، تعطيل الدوام الرسمي ليومي الأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل.

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وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (29 آب 2023)، إن "مجلس الوزراء قرر تعطيل الدوام الرسمي ليومي الأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل، الموافقين 6 و7 أيلول".

وأضاف، أن التعطيل "بمناسبة إحياء مراسم الزيارة الأربعينية، مع تحديد يوم الأحد المقبل موعداً لعقد الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء".