2023/08/29 | 17:05 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

لقي 7 زوار إيرانيين مصرعهم وأصيب 4 آخرون من بينهم السائق العراقي، الثلاثاء، إثر احتراق سيارة نوع “تويوتا” بعد انقلابها على طريق بدرة - جصان، وهو الحادث الثالث على الطريق نفسه في أقل من 48 ساعة.

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مسؤول إعلام صحة واسط، حيدر الطائي قال في تصريح لشبكة 964 تابعه "ناس"، (29 آب 2023)، إن "حصيلة احتراق السيارة بلغت 7 متوفين و4 مصابين بحروق متفاوتة، وجرى توزيع الحالات على مستشفيي الزهراء والكرامة في الكوت بعد إخلائهم من قبل فرق الإسعاف الفوري".

وأضاف، "سيصل خلال الساعات القادمة فريق طبي من الجانب الإيراني للتعرف على هوية المتوفين، بعد أن اختفت ملامح عدد منهم بسبب شدة الحريق".

إلى ذلك، أوضح مصدر أمني للشبكة نفسها، أن "سيارة “تويوتا” كانت تنقل زواراً إيرانيين من منفذ زرباطية الحدودي، انقلبت نتيجة السرعة المفرطة عند تقاطع سيد صفر بين قضاء بدرة وناحية جصان، واندلعت فيها النيران".

وتابع، أن "المتوفين جميعهم من الزوار الإيرانيين، وهناك مصاب عراقي واحد هو سائق السيارة".

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