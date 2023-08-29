2023/08/29 | 17:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اكدت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، ان الخطة الخدمية الخاصة بالزيارة الاربعينية تسير بإنسابية عالية ضمن المحاور التي تعمل فيها الوزارة. وقال مدير الاعلام والاتصال الحكومي في الوزارة ميثم الصافي، في بيان تلقته ايرث نيوز: إن “دولة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اكد على ضرورة اكمال التجهيزات كافة لنقل الزائرين، وعلى أثر ذلك […]

ظهرت المقالة النقل تستنفر الجهود لانجاح الخطة الخدمية الخاصة بالزيارة الاربعينية أولاً على ايرث نيوز.