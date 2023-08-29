2023/08/29 | 17:10 - المصدر: ايرث نيوز

إيرث نيوز / نفذت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، الثلاثاء، عملية أمنية مشتركة لتعقب فلول داعش في المحافظة.وذكرت مديرية إعلام الحشد الشعبي، ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “قوة من اللواء 33 و58 بالحشد وأقسام قيادة عمليات نينوى شرعت بالتعاون مع الجيش بتفتيش عدة محاور جنوب محافظة نينوى.وأضافت، أن “العملية لتأمين قرى عين الجحش جنوب المحافظة […]

ظهرت المقالة الحشد والجيش ينفذان عملية أمنية في عدة محاور بنينوى أولاً على ايرث نيوز.