2023/08/29 | 17:10 - المصدر: ايرث نيوز

إيرث نيوز / كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الاسدي، اليوم الثلاثاء، عن جملة اجراءات لدعم ومساعدة شريحة الصم في العراق بينها تسهيل منح الرقم المروري.وذكر بيان للوزارة، ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الاسدي التقى شبكة الفراتين لرعاية الصم في العراق يوم الاحد الموافق 27-8-2023”. واوضح الوزير، وفق البيان، أن […]

ظهرت المقالة بينها تسهيل منح الرقم المروري.. وزير العمل يكشف عن جملة إجراءات لدعم شريحة الصم أولاً على ايرث نيوز.