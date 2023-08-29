2023/08/29 | 17:45 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، تمكن مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بالوزارة من إيقاف 32 حالة ابتزاز إلكتروني، و12 حالة عنف أسري في بغداد وعدد من محافظات البلاد خلال النصف الثاني من آب الجاري.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية ( واع)، أن" أغلب عمليات الابتزاز التي أوقفتها الشرطة المجتمعية جاءت على خلفية الاستخدامات السيئة للهاتف النقال ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل الضحايا، أو عبر العلاقات الشخصية القائمة عبر الفضاء الإلكتروني".وأضاف، أن" الشرطة المجتمعية اتخذت الإجراءات اللازمة بحق المبتزين والمعنفين، فيما قامت بحذف محتويات الابتزاز، وتأمين حسابات الضحايا، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي للمعنفين، ووضعهم ضمن برنامج الرعاية اللاحقة الذي تعتمده المجتمعية لمراقبة أوضاع الضحايا، وتقديم الدعم اللازم لهم".