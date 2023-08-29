آخر صور لبريغوجين قبل مصرعه

2023/08/29 | 17:46 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورا قالت إنها لمؤسس شركة "فاغنر" يفغيني بريغوجين خلال زيارته الأخيرة إلى جمهورية إفريقيا الوسطى.

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والتقطت هذه الصور قبل مغادرة بريغوجين هذا البلد متجها إلى موسكو التي ركب بعد وصوله إليها طائرته الخاصة في رحلة إلى بطرسبورغ، لتتحطم بعد الإقلاع بقليل في كارثة أودت بحياة بريغوجين و12 شخصا آخرين الأربعاء الماضي.

ويبدو أن هذه من الصور الأخيرة التي التقطت لبريغوجين قبل مصرعه.

"RT"