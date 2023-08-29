رئيس الوزراء يصدر توجيهاً يتعلق باستقبال المواطنين
2023/08/29 | 18:00 - المصدر: واع
بغداد- واع
وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الوزراء بتحديد يومٍ من كل أسبوع لاستقبال المواطنين.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجّه الوزراء، بتحديد يوم معلوم ومعلن عنه من كل أسبوع، لاستقبال المواطنين وتلقي طلباتهم ومتابعة شكاواهم ومعالجتها من قبل الوزير".
وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الوزراء بتحديد يومٍ من كل أسبوع لاستقبال المواطنين.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجّه الوزراء، بتحديد يوم معلوم ومعلن عنه من كل أسبوع، لاستقبال المواطنين وتلقي طلباتهم ومتابعة شكاواهم ومعالجتها من قبل الوزير".