2023/08/29 | 18:00 - المصدر: واع

بغداد- واعوجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الوزراء بتحديد يومٍ من كل أسبوع لاستقبال المواطنين.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجّه الوزراء، بتحديد يوم معلوم ومعلن عنه من كل أسبوع، لاستقبال المواطنين وتلقي طلباتهم ومتابعة شكاواهم ومعالجتها من قبل الوزير".