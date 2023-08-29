2023/08/29 | 18:35 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت قيادة الشرطة في محافظة الديوانية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على 3 متهمين بقتل امرأة وإصابة شقيقين وعنصر أمني خلال عملية نوعية تم خلالها الاعتماد على سرية المعلومات والجهد الاستخباري .وأوضح قائد شرطة الديوانية اللواء عبطان محمد مطلك الشبلي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه" حال ورود معلومات تؤكد مقتل امرأة وإصابة شقيقين في منطقة (الجتة) من قبل جارهم الساكن بنفس المنطقة بسبب خلافات شخصية بواسطة بندقية كلاشنكوف تم تشكيل فريق عمل بإشرافنا إضافة إلى مفارز مركز شرطة الصادق وخلية الصقور ومديرية الاستخبارات وقوة من التدخل السريع".وأضاف،" بعد ساعتين فقط تم إلقاء القبض على المتهمين الذين كانوا بصحبة المتهم أيضا، إثر مطاردتهم من قبل القوة المكلفة بتنفيذ الواجب، فيما تعرض أحد منتسبي الاستخبارات إلى إصابة بطلق ناري في منطقة الساق من قبل المتهمين".وأردف،" وجد بحوزة المتهمين رمانة هجومية ومسدس كولمبي ومادة الكريستال المخدرة إضافة إلى آلات جارحة".