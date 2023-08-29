2023/08/29 | 18:35 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف المختصص بالحياة البرية هاشم عيدان، اليوم الثلاثاء (29 آب 2023)، بأن درجات الحرارة فتكت بأشهر محمية لحيوانات غزلان الريم في العراق، حيث نفق قرابة 30 رأسًا من غزال الريم من اصل 80 خلال العام الحالي، مقارنة بما كانت تحتويه ايضا في العام الماضي من اعداد بلغت 148 رأسًا.

وقال عيدان في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "قرابة 25-30 من غزلان الريم في محمية مندلي قرب الحدود العراقية – الإيرانية أقصى شرق ديالى نفقت خلال عام 2023 وأغلبها في اشهر الحرارة العالية في اشارة الى أشهر (حزيران- تموز- اب)".

واضاف، ان" عدد الغزلان انخفض الى مادون الـ 50 رأسا"، مؤكدًا بأن "المحميّة حافظت لسنوات على الريم العراقي من الإنقراض خاصة، بعد انحسار اعداده بنسبة تصل الى 95% في الوديان الحدودية بين العراق وايران حيث انتشاره الاقدم منذ قرون لكن بسبب الصيد الجائر والحروب وحقول الالغام خلال السنوات الـ40 الماضية دفعت الى تقلص اعداده بنسبة كبيرة".

يذكر ان محمية الريم في مندلي والتي تمتد على مساحة اكثر من 3 الاف دونم هي محمية حكومية وهي مخصصة لحماية هذا النوع من الإنقراض.

وخلال صيف العام الماضي 2022، انخفضت اعداد غزلان الريم ايضًا من 148 إلى 87 راسًا فقط، بحسب تقارير سابقة، مايعني ان خلال عام واحد فقدت المحمية قرابة 70% من الغزلان المتواجدة فيها.