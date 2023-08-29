شنغهاي الصينية تبحث عن تمويل لتنفيذ مشاريع كهربائية جديدة للعراق

2023/08/29 | 18:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

بحثت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء (29 آب 2023) مع شركة شنغهاي الصينية، تمويل وخطط تنفيذ مشاريع للكهرباء في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "وكيل الوزارة لشؤون النقل والتوزيع (نزار قحطان التميمي)، ترأس إجتماعاً مع شركة شنغهاي الصينية بإطار إدامة الشراكات الستراتيجية ضمن الاتفاقية الاطارية، وبضوء البرامج والخطط الحكومية المعدة لتدعيم قطاع الكهرباء".

وأكد التميمي، ان "الحكومة والوزارة تدعمان العمل مع الشركات الرصينة والمصنعة، وان شراكاتنا ليست بالجديدة مع شنغهاي، حيث عملنا على مشاريع ناجحة ومهمة، استندت للمصالح المشتركة بين البلدين، ونتطلع للمضي بمشاريع جديدة كنصب الدورة المركبة في محطة المنصورية، وصيانة وحدات محطة الهارثة، وتوسعة محطة واسط الحرارية وصياناتها الشاملة".

من جانبه أعرب المدير التنفيذي لشركة شنغهاي، عن "فخره لثقة الوزارة بمشاريعهم، وان الحكومة الصينية تعي وتولي اهمية كبيرة للعراق ووزارة الكهرباء من خلال مبادرة (الطريق والحزام)".

وأضاف مدير الشركة بحسب البيان "نعمل نحن مع (السانيو شور) لإستحصال التمويل لتنفيذ خطوات جديدة مع الكهرباء في العراق، وقبالة تنفيذ المحطات نرغب بالعمل على قطاع النقل وتدريب الملاكات العراقية، وسنُدخل جميع التقنيات الحديثة، وجاهزون للعمل بمجال الطاقات المتجددة".

فيما أوصى وكيل وزارة الكهرباء، بان يصار الى تقديم خرائط ودراسات فنية عن ماهية تطوير الشبكة" كاشفا عن "موتمر ستعلن فيه الفرص الإستثمارية المتاحة من قبل الحكومة، ونأمل منافسة الشركة الصينية على ما سيعرض خلاله" مؤكدا، على "ضرورة تأمين التمويل المشاريع التي تتبناها الشكة الصينية لتطوير الكهرباء".