نائب: محافظ جنوبي ينتظر "قرار العدالة" بعد تقديم ملفات "خطيرة"

2023/08/29 | 19:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد النائب المستقل باسم خشان، اليوم الثلاثاء (29 آب 2023)، ان محافظ المثنى احمد منفي جودة "ينتظر قرار العدالة"، بعد تقديم ملفات خطيرة تدينه.

وقال خشان في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "حرصنا على المال العام في محافظة المثنى دفعنا للسعي إلى بيان خفايا ما يحصل في مؤسساتها الحكومية من خلال الاستدلال على ملفات الفساد الكبيرة التي تتضمن هدر المال العام واستغلال النفوذ باتجاهات متعددة".

واضاف، ان "محافظ المثنى متورط بجرائم فساد كبيرة وخطيرة نجحنا في كشف بعضها وقدمنا قضايا كثيرة فيها أدلة تدنيه، لافتا الى انه" ينتظر قرار العدالة".

واشار النائب المستقل الى، أنّ "الفساد في أي مؤسسة حكومية خطر جدًا ويجب مكافحته والسعي الى كشف المتورطين به، وانتظار حكم القضاء العراقي".