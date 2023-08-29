2023/08/29 | 19:20 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ بيَّنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، أنَّ ضوابط جديدة هي طور النقاش لتوزيع المنحة التشجيعية لسنة 2023. المدير العام لدائرة الشؤون الإدارية للوزارة، علي رضا عبد الحمود أكّد في بيان تلقته ايرث نيوز، أنَّ “منحة عام 2023 ستكون ضمنَ ضوابط محددة، يُفضّل الإطلاع عليها من قبل الأعضاء بعد الزيارة الأربعينية عند مراجعتهم […]

ظهرت المقالة ضوابط جديدة تناقشها وزارة الثقافة تخصّ منحة 2023 أولاً على ايرث نيوز.