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وزارة التربية تعلن إطلاق عجلاتها لنقل زائري الأربعينية

وزارة التربية تعلن إطلاق عجلاتها لنقل زائري الأربعينية
وزارة التربية تعلن إطلاق عجلاتها لنقل زائري الأربعينية
2023/08/29 | 19:20 - المصدر: ايرث نيوز

إيرث نيوز / أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق عجلاتها لنقل زائري أربعينية الإمام الحسين. وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “المديرية العامة للشؤون الإدارية/ مديرية الديوان تسخر امكانياتها لدعم الزائرين وتطلق آلياتها لنقلهم من والى كربلاء المقدسة مع توفير الماء والخدمات الاخرى بتوجيه مباشر من قبل وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري […]

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