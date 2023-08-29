2023/08/29 | 19:20 - المصدر: ايرث نيوز

إيرث نيوز / أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق عجلاتها لنقل زائري أربعينية الإمام الحسين. وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “المديرية العامة للشؤون الإدارية/ مديرية الديوان تسخر امكانياتها لدعم الزائرين وتطلق آلياتها لنقلهم من والى كربلاء المقدسة مع توفير الماء والخدمات الاخرى بتوجيه مباشر من قبل وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري […]

ظهرت المقالة وزارة التربية تعلن إطلاق عجلاتها لنقل زائري الأربعينية أولاً على ايرث نيوز.