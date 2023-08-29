2023/08/29 | 19:20 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشفت بيانات صادرة عن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، أن إسبانيا في مقدمة الدول التي شهدت ارتفاعًا في استهلاك مضادات القلق والاكتئاب بشكل كبير في السنوات الأخيرة لتصبح أكثر دولة تستهلك أدوية البنزوديازيبينات “BZD”. وقال موقع “إنفوباي” الإخباري في تقرير نشره اليوم الثلاثاء، إن “معظم الأدوية المهدئة ومضادات الاكتئاب؛ معروفة للشعب الإسباني، الذي زاد […]

ظهرت المقالة تقرير: إقبال شديد من الإسبان على مضادات القلق والاكتئاب أولاً على ايرث نيوز.